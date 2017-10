Antonio García Teijeiro, Premio Nacional de Literatura Infantil 2017

Antonio García Teijeiro ha sido galardonado hoy con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por su libro Poemar o mar, ilustrado por Xan López Domínguez y publicado por la editorial Xerais en 2016. Hacía tres lustros que un libro de poemas no ganaba este premio, desde que en 2002 Miquel Desclot lo obtuvo con Mes música, Mestre!

El Jurado ha decidido premiar esta obra “por ser un libro cargado de emoción, con una brillante elección léxica, donde el mar es el gran protagonista, poblado de criaturas que transitan por originales y sugerentes composiciones poéticas”.

El autor galardonado, Antonio García Teijeiro, nació en Vigo en 1952, y está considerado uno de los poetas más importantes de literatura infantil en lengua gallega. Entre los galardones que ha obtenido figuran el Premio Luna de Aire del CEPLI de la Universidad de Castilla-La Mancha por Estelas de versos, escrito junto con Rafael Cruz Contarini (2007), el Premio Merlín por Na fogueira dos versos (1996), y en 1997 fue finalista del Premio Nacional de Literatura.

Entre su extensa bibliografía poética podemos encontrar los dos títulos que anteceden al que ha sido premiado: Palabras do mar (Embora) y En la cuna del mar (Creotz), ambos de 2015, pero también destacamos otros poemarios como Ventos (1992), Lueiro de papel (1995), Na fogueira dos versos (1996), Os nosos versos (1997). En cuanto a la narrativa, ha publicado también con Xerais títulos como En voz baixa (1998), Honorato, o rato namorado (2007), Verbas de sal (2011) y Recendos de aire sonoro (2011). En castellano, su obra ha sido publicada por diversas editoriales, como Edelvives (Versos de agua), Oxford (Cuentos y poemas para un mes cualquiera, junto a Jordi Sierra i Fabra), Hiperión (Al hilo de la palabra). Su obra Versos de agua (1996) fue incluido por la Fundación Sánchez Ruipérez entre los cien libros de literatura infantil española más importantes del siglo XX.

En el espacio que le dedica la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Teijeiro afirma: “Sin poesía no puedo vivir. Fui fiel a las reflexiones de don Antonio y «hago camino al andar». Ahora vivo una lucha interminable a favor de la poesía. Mi poesía. Unas veces en gallego, otras en castellano. Versos, versos y más versos. Y quiero decir que mi experiencia literaria, que no es poca, siempre estará al servicio de quienes lo necesiten. Me ha pasado en todo momento. La LIJ me dio mucho. Y a mí me encanta conjugar los verbos compartir y contagiar”.

El Premio Nacional de Literatura Infantil lo concede cada año el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para distinguir una obra de autor español, escrita en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado y editada en España durante el ejercicio anterior, y tiene una dotación económica de 20.000 euros.

El jurado ha estado presidido por Óscar Sáenz de Santa María, director general de Industrias Culturales y del Libro del Ministerio de Cultura, y Javier Pascual, subdirector general del Libro, la Lectura y las Letras Españolas, ha actuado como vicepresidente. El jurado ha estado compuesto por los siguientes vocales: María Paz Battaner Arias, designada por la Real Academia Española; Fina Casalderrey, por la Real Academia Gallega; Xabier Etxaniz, por la Real Academia de la Lengua Vasca; Joan Portell, por la Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil (OEPLI); Blanca Roig, por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE); Coral Cenizo, por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE); Carlos Fortea, por la Asociación Colegial de Escritores de España (ACE); Brigitte Leguen, por el Centro de Estudios de Género de la UNED; Miguel Aranguren, por el ministro de Educación, Cultura y Deporte; y los autores galardonados en las ediciones de 2015 y 2016, Ledicia Costas y Alejandro Palomas.