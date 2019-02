Adiós a Tomi Ungerer, un clásico de la LIJ

Ayer falleció en Cork (Irlanda), a los 87 años, uno de los grandes creadores de libros infantiles del siglo XX, nacido en la misma época que Maurice Sendak, Arnold Lobel, Shel Silverstein… Una generación de autores que nos ha legado auténticas joyas que seguimos disfrutando hoy en día y cuyo trabajo ha influido en lectores y creadores desde hace años.

Tomi Ungerer, autor de Los tres bandidos, Los Mellops, Ningún beso para mamá, Rufus, Adelaida, y un sinfín de álbumes memorables, nació en Estrasburgo (Francia) en 1931, y vivió en primera persona la II Guerra Mundial. Tras viajar por Europa, decidió instalarse en EEUU en 1956, donde en poco tiempo consiguió publicar sus primeros libros infantiles, los protagonizados por la familia Mellops (Harper & Row, 1957). En esa época, también comenzó a trabajar para medios de comunicación como The New York Times, Life, Esquire…. En los años sesenta, en paralelo a su creación de álbumes infantiles (Crictor, Adelaida, Emil, Rufus, Los tres bandidos), realiza carteles, y participa de manera activa en la vida política del país, manifestándose en contra de la guerra de Vietnam y del racismo. Entre su producción, también se cuenta el cartel para una de las grandes películas del siglo XX, Teléfono rojo, volamos hacia Moscú (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb​, 1966). A comienzos de los años 70, Ungerer, se mudó a Canadá, y luego a Irlanda en 1976, una época en la que deja de lado los libros infantiles y se centra en libros para adultos. Hasta 1998 no volvería a la LIJ, de la mano de Flix. El mismo año en que fue galardonado con el Premio Andersen, considerado el premio más importante de la literatura infantil a nivel mundial.

Grandes editoriales han publicado su obra en español, como Alfaguara, que comenzó en los años 80 con sus álbumes más destacados. Más tarde, algunas de sus obras pasaron a otras editoriales, como Lóguez, Anaya y fundamentalmente Kalandraka, que mantiene vivos grandes títulos del autor, como Los tres bandidos, una de las obras imprescindibles de la LIJ.

Tras conocerse la noticia, el mundo de la literatura infantil se despedía de Ungerer en las redes:

Quedan huérfanos Críctor, Rufus, Adelaida, Emilio. Allumette se consuela con Nuevos amigos. Lloran Los tres bandidos. Y sus admiradores le honramos llevando capas y gorros rojos, como los niños acogidos en aquel castillo del cuento — Kalandraka Editora, 9 de febrero de 2019